Ben Çocuğum! Haklarım için

#BANA SÖZ VER!

Çocuklara yönelik her türlü ihmale ve istismara karşı her gün mücadele ediyoruz. SOS Çocukköyü Derneği olarak her an her yerde çocuklarımızın haklarını gözetebilmek için BİZ VARIZ. SÖZ VERİYORUZ. Siz de “Bana Söz Ver!” diyen çocukların seslerine kulan verin ve gelin mücadelemizde birlik olalım.