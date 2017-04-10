SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ DAVETİYELERİ SATIŞTA
En mutlu gününüz de çocuklarımızı da mutluluğunuza ortak etmek isterseniz, düğün davetiyeleriniz için SOS Çocukköyü Derneği’ne sipariş verebilirsiniz.
DESTEKLERİNİZ UMUT OLSUN, KALEMİNİZ ÇİÇEK AÇSIN
Gelin umut tohumlarını hep birlikte ekelim. Yeşeren kalemlerimiz SOS Çocukköyü Derneği’nde satışa çıktı. Kalemlerimizi
5 TL karşılığında derneğimizden temin edebilirsiniz.
SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ ÇANTALARI YENİDEN SATIŞTA
SOS Çocukköyü çantaları yeniden satışta. Stoğu yenilenen çantalarımızı SOS Çocukköyü Derneği’nden temin edebilirsiniz.
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