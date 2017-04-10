NELER YAPIYORUZ?

Bakım

Destek

Eğitim

Savunuculuk

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ DAVETİYELERİ SATIŞTA

En mutlu gününüz de çocuklarımızı da mutluluğunuza ortak etmek isterseniz, düğün davetiyeleriniz için SOS Çocukköyü Derneği’ne sipariş verebilirsiniz.

DESTEKLERİNİZ UMUT OLSUN, KALEMİNİZ ÇİÇEK AÇSIN

Gelin umut tohumlarını hep birlikte ekelim.  Yeşeren kalemlerimiz SOS Çocukköyü Derneği’nde satışa çıktı. Kalemlerimizi
5 TL karşılığında derneğimizden temin edebilirsiniz.

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ ÇANTALARI YENİDEN SATIŞTA

SOS Çocukköyü çantaları yeniden satışta. Stoğu yenilenen çantalarımızı SOS Çocukköyü Derneği’nden temin edebilirsiniz.

SOS DÜKKAN

HABERLER

By Admin

0 Comments

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ GENEL KURULA DAVET

GENEL KURULA DAVET KKTC SOS Çocukköyü Derneği XXV. Olağan Yıllık Genel Kurulu’nun 28 Ekim 2019 Pazartesi saat 17:30’da Lefkoşa’daki SOS […]

DAHA FAZLA OKU

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ OKULA DÖNÜŞ KAMPANYASI

Dernek çalışmalarımızla hergün 800’den fazla çocuğun ve gencin hayatına dokunmaktayız. Eğitimin çocuklarımızın geleceğindeki öneminin farkında olan bir kurum olarak, SOS […]

DAHA FAZLA OKU

By Admin

0 Comments

By Admin

0 Comments

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ VE OERO LTD ORTAK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Oero Ltd SOS Çocukköyü Derneğinin kurumsal destekçisi oldu.İmzalanan ortak anlayış metnine göre, Oero Trading Ltd. bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından […]

DAHA FAZLA OKU

Çocuk Terkini ve Aile Güçlendirme Projesi Mesleki Eğitim Kursları Mezunlar Veriyor

AGP Sosyal Hizmet Uzmanlarının ailelerle birlikte hazırladıkları Aile Gelişim Planları’nda (AGEP) tespit edilen ihtiyaçlara göre mesleki yönlendirmeler tamalanmıştır. 5 aile […]

DAHA FAZLA OKU

By Admin

0 Comments

By Admin

0 Comments

Çocuklar Çok Haklı Konulu Çocuk Hakları Paneli ve Sergisi Düzenlendi

Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten’de “Çocuklar Çok Haklı” konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlendi. Etkinliğimiz, SOS Çocukköyü Derneği […]

DAHA FAZLA OKU

KURUMSAL ORTAKLARIMIZ